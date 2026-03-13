◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）広島・中村奨成外野手（26）が打ってつないで、4年ぶりの開幕1軍へ大きく前進した。12日のDeNA戦（横浜）に「2番・右翼」で先発。オープン戦1号となる左越え2ランを含む2安打2打点と躍動すると、5回には8球粘って四球を選びチャンスを広げた。3月27日の開幕・中日戦（マツダ）は2番での先発が濃厚。新井貴浩監督（49）は「可能性はある」と明言した。高々と舞い上がった打