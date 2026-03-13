◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）広島のドラフト3位・勝田（近大）が2試合連続で打点を挙げた。3点優勢の8回1死満塁で、新外国人のルイーズから中前適時打。カウント1―1からの甘い直球を中前へ運び「打ちたい、打ちたいじゃなく、打席を楽しむことができた。みんながチャンスで回してくれたので、流れに乗りたかった」と汗を拭った。前日11日はオープン戦1号2ランを含む3安打4打点。「昨日で自分の感覚を