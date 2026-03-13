サバイバル激化へ――。オリックスは13日からのヤクルト3連戦で、山岡、九里、田嶋の順に先発を予定。15日の2軍・ソフトバンク戦では寺西が先発予定だ。「今、先発で投げているのが8枚ぐらいいますよね。上（1軍）でも下（2軍）でも投げていますし、その中での競争です」岸田監督は言葉に力を込めた。山下、ジェリーはオープン戦で順調に結果を残し続けており、パートナーの出産立ち会いで一時離脱していたエスピノーザも10