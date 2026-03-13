◇オープン戦広島4―0DeNA（2026年3月12日横浜）先発に転向した広島の2年目・岡本が4イニングを完全に抑え、開幕ローテーション入りを猛アピールした。6回から登板。最速151キロの直球にカットボール、ツーシームなどの変化球を自在に操って打者12人を手玉に取り「今まで制球を考えて控えめに投げていたけど、今日は初回から腕を振って全力でいった。真っすぐに強さが出て良かったと思う」と振り返った。前回5日の教育リ