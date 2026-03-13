３月10日に行われたチャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、イタリアの強豪アタランタは、ホームでドイツ王者バイエルンに１−６と大敗を喫した。開始12分に先制され、前半に３点を奪われると、後半にも３失点。アディショナルタイムに１点を返すのがやっとだった。イタリア紙『Gazzetta dello Sport』紙は、SNS上で、チームに対して批判の声が殺到していると紹介しつつ、「驚きなのは、１−６とテニスのようなスコア