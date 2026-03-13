原油価格高騰との関連はあるのでしょうか。北海道内では３月７日以降、ガソリンが入った携行缶が盗まれる被害が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。道南の北斗市で３月７日から１０日までの間、住宅の車庫からガソリンが入った携行缶が盗まれる事件がありました。隣の七飯町でも同様の被害があり、警察は原油価格の高騰にともなう盗難被害に注意を呼びかけています。車庫や物置などに確実にカギをかける、携行缶やポリタ