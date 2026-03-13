坂本は現地時間の11日にフロリダ州マイアミで行われた練習で汗を流した後、1次ラウンド最終戦のベネズエラ―ドミニカ共和国の一戦を佐藤輝、森下の隣で観戦した。「ネットフリックスのおかげ。ネットフリックスはいつでも見られるので」。別のグループの試合も動画配信サービスでくまなくチェックしている32歳。空き時間を利用し、一戦必勝の戦いへ向けてイメージを膨らませた。