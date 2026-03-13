中国では気温が徐々に上昇するにつれ、「春の経済」も熱気を帯びており、春の花見ツアーは今、消費のピークを迎えている。旅行会社の衆信旅遊は国内・海外の花見ツアー商品が共に予約のピークを迎えており、問い合わせも申し込みも増加傾向が続いている。同社の海外花見ツアーの予約率は80％を超え、国内花見ツアーの予約率も50％を超えた。3〜5月の旅行客の構成を見ると、女性が65％に達し、花見ツアーにおいて高い消費力を見せる