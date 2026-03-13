第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。歓喜から一転、絶望も経験した昨夏の王者、沖縄尚学が「夏春連覇」に挑む。チームの中心にいるのが最速１５０キロ左腕、末吉良丞（りょうすけ）（３年）だ。２月下旬、野球部のグラウンド。３０メートルほど離れた相手とのキャッチボールでも、しなやかなフォームから切れのある速球を投げ込んでいた。冬場もブルペンに入っ