イランが原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡を事実上封鎖し、世界経済に甚大な打撃を与える恐れが強まっている。日米などの先進７か国（Ｇ７）が主導して、多くの国が石油の備蓄放出で合意したのは、切迫した危機感の表れだろう。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化すれば、エネルギーの安定供給は回復できない。双方が早期に攻撃を停止し、交渉による解決を図るよう、国際社会が一致して働きかけるべきだ。国際