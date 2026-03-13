WBCの日本国内での独占放送権を持つ米動画配信大手ネットフリックスは、侍ジャパンがベネズエラと対戦する準々決勝（日本時間15日午前10時）のパブリックビューイング（PV）の開催地を発表した。大谷の出身地である岩手県奥州市や山本の岡山県備前市、鈴木の東京都荒川区など15カ所で行う予定。1次ラウンドから、侍ジャパン選手の出身地、ゆかりの学校・チームがある地域などで日本戦のPVを実施してきた。