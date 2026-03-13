政府は、ワシントンで今月予定される日米首脳会談で、米国が進める次世代型ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」への参加を伝える方向で調整に入った。迎撃ミサイルの共同開発や衛星網の構築で連携し、中国やロシアが開発を進める極超音速滑空兵器（ＨＧＶ）などへの対処力を向上させる狙いがある。複数の日本政府関係者が明らかにした。高市首相は１９日にホワイトハウスでトランプ大統領と会談する。首相の訪米は、昨年１