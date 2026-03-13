J2新潟のMF奥村仁（24）が14日の敵地での奈良戦でハイプレスから今季初得点を狙う。「前に出て行くのは得意。相手のコートで取れればゴールまで最短距離で行ける」と力を込めた。3トップの左で先発した前節の高知戦は「相手も左から攻めようとして人数をかけてきて（出て行くか）迷ってしまった。反省点」と振り返るなど、最終ラインまで吸収される場面も。反省を生かし、ミスを怖れずに相手に圧力をかけるつもりで「（昇降格