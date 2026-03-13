岩手、宮城、福島県の３地裁が、管内で起こされた東日本大震災に関連する７９件の裁判記録を永久に残す「特別保存」に認定したことがわかった。震災の教訓を検証し、災害の備えになることが期待されるが、このうち１７件は認定前に保存期間が過ぎて記録の一部が廃棄された。専門家は「できるだけ多くの記録を残し、利活用の利便性も高める必要がある」としている。（東北総局徳山喜翔、林航平）３地裁が特別保存に認定したの