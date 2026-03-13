侍ジャパンは決戦の地、ローンデポ・パークで、準々決勝の対戦相手が決まる注目のD組最終戦を現地で視察した。ドミニカ共和国とベネズエラの全勝対決のナイターに、村田バッテリーコーチ、吉見投手コーチら首脳陣とアナリストのウィル・アイアトン氏、吉田、佐藤輝、森下、坂本、牧原大、小園、伊藤、大勢、隅田、高橋宏ら一部選手が熱視線を送った。