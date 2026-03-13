ドイツ1部のドルトムントでもプレーしたMF丸岡満（30）が今季、新天地の北海道リーグに“参戦”し、苫小牧市を拠点とするASC苫小牧に加入する。元日本代表MFでチームメートだった香川真司（36、C大阪）の愛弟子が、クラブ初優勝へ導く活躍を誓った。「ドルトムントを選択したことに後悔はないし、そのキャリアがあるから今がある。その時から常に香川選手からは刺激を受けているし、可愛がってもらっている。今でも連絡を取る