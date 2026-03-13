［東日本大震災１５年］双葉とともに＜１＞東京電力福島第一原発事故で避難指示が出された福島県内の１１市町村のうち、双葉町は最も遅い２０２２年８月に住民の帰還が始まった。居住人口は事故前の２・８％の約２００人にとどまるが、町内の産業団地には製造業や大型ホテルなどが進出し、大手スーパーも開業した。進出企業のトップらに、経営戦略や将来の展望について聞いた。――双葉町が町有地にスーパーの建物を整備し、イ