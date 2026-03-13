3月13日（金）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）県道・・・球磨郡湯前町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞県道・・・八代市北原町（スピード違反） ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転