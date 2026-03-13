新潟アルビレックスBBは12日、新潟県長岡市の中之島体育館で練習を行った。次節は21日から行われる敵地での岡山2連戦。PG樋口蒼生（24）は「シュートを決めることもそうだが、出た時間で流れを持ってこられるような、チームにとってプラスの存在にならないと」と表情を引き締めた。流れを変えることを期待されて途中出場が多い中、8日の立川戦では3本連続で3点シュートに成功するなど好調を維持している樋口。前日までの3日間