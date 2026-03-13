［東日本大震災１５年］復興の岐路＜５＞東京ディズニーリゾートから北東１キロほどの千葉県浦安市東野地区。１月２０日、市の委託を受けた測量会社の社員が道路の距離を測っていた。民有地と道路などの境界を画定させる地籍調査だ。昭和期の２度の埋め立てで市域が約４倍に広がった浦安。東日本大震災では市域の８６％にあたる１４５５ヘクタールで液状化被害を受け、３分の２にあたる９８５ヘクタールで地籍調査が必要になっ