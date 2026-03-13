新日本プロレス１２日高松大会で、東京五輪男子柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）へのリベンジを予告した。ウルフは１月４日東京ドーム大会でのデビュー戦（対ＥＶＩＬ）からＨ．Ｏ．Ｔとの抗争が続いている。開催中の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」ではファレと対戦したが、敵軍のセコンド介入に苦しめられ理不尽な１回戦敗退とな