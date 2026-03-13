第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日（日本時間１２日）、１次ラウンド（Ｒ）の全日程を終え、８強が出そろった。この日米マイアミ入りした侍ジャパンの１４日（同１５日）の準々決勝の相手はベネズエラに決定した。ドミニカ共和国との１次Ｒ最終戦で敗れたベネズエラだが、自慢の救援陣は奮闘し５回以降は１点も与えなかった。オリックスの守護神・マチャドに加え、Ａ・セルパ（ブルワーズ）らメジャ