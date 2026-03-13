◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢が安定感を見せた。２回１死二塁からダルベックに右前適時打は浴びたが、球威、変化球のキレに問題なし。「前回よりも球数を投げても出力があまり落ちなかった」と６回２／３で９０球を投じ、１失点でまとめた。２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で自身３度目の開幕投手を務める。日本ハム時代の１９年、２１年の開幕戦では未勝利