オリックス・岸田護監督（４４）が、投手陣のサバイバルを予告した。２７日の開幕まで２週間と迫るなか、先発、リリーフともにアピール合戦の激化に期待。「どんどん、見極めの方は厳しくなっていく」と火をつけた。１３日からのオープン戦・ヤクルト３連戦（神宮）では山岡、九里、田嶋が先発予定。ＷＢＣに出場中のエース宮城、曽谷や山下、エスピノーザ、新外国人のジェリー、寺西らも控え、「今、先発で投げている人が８枚