オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が、岸田監督からのゲキに発奮した。１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で失策し、途中交代となった正遊撃手は、１１日の同戦（同）前に指揮官と５分以上の面談。オープン戦の打率５分９厘と苦しむなか、「お前に求めているのは、結果ももちろんそうだけど、そういう時の振る舞い。（後輩は）背中を見ているんだ」と、熱い言葉をかけられたことを明かした。プロ２年目の２１年から５年連続で規