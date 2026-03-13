◆春季教育リーグ阪神４―３オリックス（１２日・ＳＧＬ）阪神・嶋村麟士朗捕手が１２日、春季教育リーグに「５番・捕手」で先発し、持ち味の打力を発揮した。前日（１１日）に球団と支配下選手契約を結び、悲願の２ケタ背番号をつかんだ。初回２死二塁、オリックス・山口のカーブを捉えて左前適時打を放つなど、２打数２安打１打点。「きょうは（ボール）見方と間合いが良かった」と、周囲の期待に結果で応えた。スイングに