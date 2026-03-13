右足肉離れで２軍調整中の阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１７日からのファーム・リーグ西地区、オリックス３連戦（ＳＧＬ）で実戦初出場する可能性が１２日、浮上した。１４日からの広島２連戦（由宇）には同行せず、残留組で実戦形式の打撃練習を行う見通し。その最終ステップをこなすことができれば、虎デビューが色濃くなる。金の卵は１月の新人合同自主トレ中に負傷離脱。慎重を期してリハビリを