オリックス・宇田川優希投手（２７）が１２日、５４５日ぶりに実戦復帰を果たした。大阪・舞洲でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、計２０球で最速は１４８キロ。２５年３月１１日に右肘のトミー・ジョン手術を受けた剛腕が、完全復活へ大きな一歩を刻んだ。「打者を相手に投げられることがうれしかった。地道にやって来て良かったと思います」。２４年９月１３日のソフトバンク戦（京セラＤ）以来だった本格投球。平