読売テレビの16年ぶりとなる朝番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』のテーマソングを大阪出身の3人組ボーカルユニット・ベリーグッドマンが担当する。13日、同局が発表した。【画像】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』メインビジュアル30日から朝の情報番組として放送開始する『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（月〜金前5：00〜）。読売テレビが新しい朝番組を開始するのは2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん