カブスが１２日（日本時間１３日）、左腕マシュー・ボイド投手（３５）を２６日（同２７日）のナショナルズとの開幕戦に起用すると発表。昨年、東京でのドジャースとの開幕戦に先発した今永昇太投手（３２）の２年連続はならなかった。ボイドは昨季、カブスに移籍し自己最多の１４勝をマーク。ＷＢＣの米国代表にも選出され、１次ラウンド３戦目のメキシコ戦に３番手で登板し、２回１／３を５安打３失点だった。