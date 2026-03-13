メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年03月13日午前04時25分ごろ、富山県東部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは長野県、岐阜県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 【震度1】 飛騨市