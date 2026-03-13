春が近づき、移籍のうわさも再び騒がしくなる。以前から絶えず取り沙汰されてきただけに、久保建英の去就をめぐる報道は、また今後も増えていくだろう。スペイン『Fichajes.net』の報道として、英メディア『CaughtOffside』が伝えたところによると、リバプールは依然として久保に関心を寄せているようだ。退団が囁かれるエースのモハメド・サラーの後釜候補として、「8000万ユーロ（約144億円）の大金を用意している」という。