ＷＢＣ米国代表が１２日（日本時間１３日）、３投手の変更を発表した。タイガースのＴ・スクバル、ロイヤルズのＭ・ワカ、ヤンキースのＲ・ヤーブローが外れ、ヤンキースの左腕Ｔ・ヒル、タイガースの右腕Ｗ・ベスト、ブルージェイズの右腕Ｔ・ロジャーズが入った。ヒルは昨季７０試合に登板し４勝４敗、１５ホールドで防御率３・０９。ベストは６４試合で６勝５敗、２３セーブ、３・０１。ロジャーズは昨季２球団でメジャー最