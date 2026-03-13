取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」が12日に開幕した。きょう13日の2日目は6〜12Rに二次予選を実施。注目は11Rだ。差し脚健在の佐藤が積極的な小堀を目標に、番手戦をこなして差す。穴は藤井の捲り一発。＜1＞小堀敢太突っ張りも考えたが回した方がいいかなと。自力。＜2＞藤井昭吾苦しい展開だったが緩んだところで仕掛けられた。自力、自在。＜3＞坂本健太郎松本君。＜4＞松本秀之慎自力