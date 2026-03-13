西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」が12日に開幕。きょう13日の2日目は7〜12Rで二次予選を実施。注目は12Rだ。なお１〜3Rではガールズケイリンの予選2走目が行われる。地元の武藤龍を信頼。目標にする木村が神田、河崎、坂本相手の4分戦なら楽に先手を奪う。絶好の展開が濃厚で、番手できっちり仕事をこなしゴール前で差し切る。＜5＞＝＜1＞が大本線。一発あるなら河崎。別線が踏み合うようなら、得意の捲りで波乱