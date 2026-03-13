13日午前4時25分ごろ、長野県、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は富山県東部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の大町市と松川村、岐阜県の高山市です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県大町市松川村□岐阜県高山市■震度1□長