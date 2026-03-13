7〜8月に東京・名古屋・大阪にて上演されるミュージカル『ETERNITY（エタニティ） 』より、ブルードット役の小池徹平・小西遼生＆カイパー役の小野田龍之介・伊藤あさひ＆マーマー役の美弥るりかの出演が発表された。【写真】演出・河原雅彦＆主演・小池徹平が韓国で『ETERNITY』観劇！本作は、2024・25年に韓国の演劇・ミュージカル中心地、大学路（テハンノ）で上演され、客席占有率96％＆観客評価9.8点を記録したグラムロッ