侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の準々決勝で対戦するベネズエラの印象を語った。決戦の地・ローンデポパークでの全体練習後の会見で対応した指揮官は「やっぱり上位打線はしっかりしてるなと思いますので、まずは上位打線は抑えたい。各回、先頭をきっちり抑えるのが重要なのかなと思ってます」と説明。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並ぶ打線