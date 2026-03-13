ＷＢＣで薄氷の８強入りを果たした米国代表が、１３日（日本時間１４日）のカナダとの準々決勝の試合前練習で、金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪男子アイスホッケー米国代表のジャージーを着用する運びとなった。米国ＶＳカナダといえば、アイスホッケーでも人気のカード。デローサ監督は、五輪代表で、カナダとの決勝の延長戦で決勝のゴールを決めたＮＨＬニュージャージー・デビルスのジャック・ヒューズから、メッセ