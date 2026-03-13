侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手が１２日（日本時間１３日）、準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークで全体練習に参加した。キャッチボールやブルペンで約３０球の投球練習などを行った右腕。井端監督はこの日の練習後、１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦で山本が先発することを発表した。１次ラウンドでは初戦の６日・台湾戦（東京ドーム）で先発し、３回途中無安打無失点で白星発進に貢献