天皇皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を公式訪問される方向で調整していると、政府が発表しました。両陛下はオランダとベルギーから国賓として招待を受け、それぞれの首都、アムステルダムとブリュッセルなどで晩さん会や歓迎行事に出席される方向だということです。おふたりは2006年、長女・愛子さまとともに静養のため、オランダ王室の施設に滞在。当時、療養中だった雅子さまのためにオランダ側が招待したもので、愛子さ