「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。最近気がついた特技を明かした。人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!27」のゲストとして出演した生見。進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「最近気がついた特技があるということなんですけど」と切り出された。これに生見は「そうなんですよ。私、他人の歯を見るのが凄い好きな