【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の大谷翔平が12日、決勝トーナメントを控えてマイアミで記者会見に臨み「シーズン中通り、ルーティンをやりたい。まずは（準々決勝の）ベネズエラ戦に集中したい」と意気込みを語った。