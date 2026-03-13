俳優の木村拓哉（５３）が牛丼チェーン・吉野家のブランドアンバサダーに就任し、１４日から全国で放送される新テレビＣＭに出演することが１２日、分かった。実際の店舗で撮影されたＣＭでは「元気を、いただきますっ。」の新ブランドメッセージとともに、木村が紅しょうがを添えた牛丼を豪快にかき込む姿を描く。撮影後、木村は「みんながそれぞれ持っている“元気”は、お互いに交換できるかもしれない」と語りつつ、「“元