侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手が１２日（日本時間１３日）、準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークで全体練習に参加した。キャッチボールやランニングメニューなどで調整。「時差ぼけは大丈夫です。昨日結構寝られたので。いい練習ができたと思います」と、うなずいた。右腕は８日のオーストラリア戦（東京ドーム）で４回４安打無失点で勝利に大きく貢献。１７年のＷＢＣでは準決勝・米国戦（ドジャースタ