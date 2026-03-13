侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝・ベネズエラ戦に向けて米マイアミのローンデポパークで練習を行った。フリー打撃では３連発を含めて２２スイングで６本のサク越え。広角に快音を響かせた。今大会はここまで４試合で１５打数２安打１打点。「やるべきことを準備して戦いたいと思います」と決意をにじませた。