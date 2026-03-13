俳優の木村拓哉（53）が吉野家のブランドアンバサダーに就任した。出演する新CMが14日から全国で放映される。木村が紅ショウガを添えた牛丼を豪快にかき込むCMで、日本中に元気を届けたいという吉野家の思いを描く。吉野家の思い出について「当時は（吉野家が）“腹減った時の駆け込み寺”のような存在になっていました」と“駆け出し”の頃を回顧。好きな牛丼の食べ方は「つゆだく」で、七味もかけると明かした。