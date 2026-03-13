俳優の小池徹平（40）が日本初上陸のミュージカル「ETERNITY（エタニティ）」に主演する。7月10〜26日に、今春に東京都中央区に開業予定の八重洲新劇場（仮称）で上演される。同作は24年に韓国で初上演。1960年代に活躍したグラムロックスターと現代に生きるロックスターを夢見る少年が一枚のレコードをきっかけに運命が交差する物語。小池は60年代のロックスターを演じる。小池は昨年、韓国で上演された同舞台を観劇した。