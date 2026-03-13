俳優の小池徹平（４０）が７〜８月にかけて上演されるミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ（エタニティ）」（上演台本・演出＝河原雅彦、訳詞＝森雪之丞）に出演することが１２日、分かった。小西遼生（４４）とのダブルキャストで伝説のロックスター役を演じる。２０２４、２５年と韓国の演劇の聖地・大学路（テハンノ）で上演された話題作の日本初演。グラムロック（つややかで非日常的なロック）の世界観が描かれ、ライブバンド