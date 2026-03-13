俳優の木村拓哉（５３）が、吉野家のブランドアンバサダーに就任した。１４日から放送の新テレビＣＭは「元気を、いただきますっ。」という新たなブランドメッセージを表現。木村はＣＭで、牛丼を豪快にかき込む姿などを見せている。駆け出し時代、吉野家にはお世話になったようで「僕は渋谷の店舗だったんですけど、当時は（吉野家が）腹減った時の駆け込み寺のような存在になっていました」と懐かしんだ。さらに、自身のお気